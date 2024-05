Torna Wings for life World Run, Milano corre in nome solidarietà

Tutto è pronto: mancano meno di 72 ore alla Wings for Life World Run, l'evento di corsa e solidarietà più grande al mondo, giunto alla sua undicesima edizione.

Contemporaneamente al via - domenica 5 maggio alle ore 13:00 (ora italiana) - ci saranno centinaia di migliaia di partecipanti in tutto il mondo, accomunati da un unico grande obiettivo: sostenere la ricerca per la cura delle lesioni al midollo spinale. L'intero ricavato delle quote d'iscrizione, infatti, verrà destinato a questa nobile causa e c'è ancora tempo per iscriversi a Milano, ma non solo, scaricando l'App disponibile su tutti i device, e registrandosi su www.wingsforlifeworldrun.com.

In Italia, la principale App Run si svolgerà al MIND Milano Innovation District con l'apertura dei cancelli prevista alle ore 10:00. In seguito, sarà possibile ritirare i pettorali e immergersi nell'atmosfera dell'evento con musica dal vivo e interventi dal palco. Dalle ore 11:15 inizieranno le presentazioni e i saluti degli ambassador sportivi, quali la leggenda del basket Gigi Datome, la campionessa di biathlon Dorothea Wierer, i piloti Tony Arbolino e Filippo Farioli, la player Kurolily e gli ospiti d'eccezione Giulia Lamarca, Leonardo Lotto e Michel Roccati, le cui storie personali sottolineano lo scopo di questa iniziativa.

Proprio Roccati, affiancato dall'ingegnere Nicolò Macellari del team ricerca che ha consentito a Michel di tornare a camminare dopo una lesione spinale completa, testimonierà quanto la Wings for Life World Run, e il ricavato da essa ottenuto, siano un fattore di cambiamento concreto nella vita di persone colpite da questo tipo di lesioni. Dalle ore 12:30 inizierà il warm-up per i presenti e 15 minuti prima della partenza, in contemporanea mondiale, avrà il via la diretta internazionale dell'evento visibile in streaming sul sito SportMediaset.it e su Red Bull TV, con il commento di Lorenzo Pinciroli (meglio conosciuto come @aigscream), che sarà affiancato in studio da alcuni degli ambassador e atleti presenti a Milano.

Giulia Lamarca e Gigi Datome, infine, presteranno le loro voci per interagire attraverso l'App con la community dei partecipanti.



