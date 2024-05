Europa League: Pasalic, finale sarebbe un traguardo storico

"Abbiamo giocato già due finali di Coppa Italia perdendole, ora ne abbiamo raggiunta una terza e in più abbiamo la possibilità di raggiungere anche la finale europea: ci teniamo tantissimo, sarebbe un traguardo storico".

Il centrocampista dell'Atalanta Mario Pasalic ha parlato alla vigilia della semifinale d'andata di Europa League a Marsiglia.

"Siamo abituati a giocare in stadi così importanti, ma bisogna sapersi isolare: conta giocare 11 contro 11 - ha spiegato il croato -. Siamo una squadra nel vero senso della parola, difendiamo e attacchiamo tutti, sappiamo cosa fare e ci prepariamo molto bene a partite importanti come questa".

Pasalic è abituato alle partite che contano: "Ne ho fatte tante, con la Croazia anche i Mondiali, ma certamente domani è una delle più importanti da quando sono all'Atalanta. Il passaggio del turno è davvero troppo importante", ha sottolineato. Da mezzala d'origine, a Bergamo ha giocato spesso dietro le punte per essere poi arretrato nella mediana a due di Gasperini: "Cambiare ruolo aiuta ad adattarsi, io sono più bravo rispetto agli inizi in nerazzurro".

Infine, sui 2.779 tifosi atalantini attesi al Velodrome: "Siamo orgogliosi e felici, speriamo di farli sorridere".





