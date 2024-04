Viola come il mare, seconda stagione parte dal mistero

Dopo l'anteprima gratuita delle prime tre puntate su Mediaset Infinity, ora Viola come il mare, la fiction di successo con Francesca Chillemi e Can Yaman, torna su Canale 5 in prima serata con la seconda stagione da venerdì 3 maggio. ''Viola è maturata - racconta Francesca Chillemi all'ANSA - perché maturare significa far proprie le esperienze vissute e dargli un senso nella propria vita. È cresciuta dal punto di vista professionale e dal punto di vista della gestione di se stessa e del rapporto con gli altri. È sempre presente la sua grinta, determinazione, l'ironia e la voglia di trovare tutte le strategie possibili per raggiungere il risultato. Io ho imparato a crescere insieme ai personaggi che interpreto perché mi calo nel loro essere persone e quindi riesco a farli miei, per questo mi danno sempre qualcosa''.

La ritroviamo il 3 maggio anche su Mediaset Infinity, dove saranno visibili le ultime tre puntate. Viola come il mare in 6 serate (Coprodotta da Rti e Lux Vide, società del Gruppo Fremantle e diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo) è liberamente adattata dal romanzo di Simona Tanzini "Conosci l'estate ?".

Can Yaman, che nella serie interpreta Francesco Demir, che rapporto ha con la lettura? ''Leggo molto, non solo i soggetti e i copioni che mi propongono ma anche i libri a cui sono ispirati. Ormai recito in italiano (come per Viola come il mare) o in inglese (El Turco e la serie che sto attualmente girando) e leggere le sceneggiature e i copioni in lingua originale mi aiuta ad orientarmi e a migliorare la pronuncia e a dare la giusta intonazione anche con il supporto della dialogue coach'', spiega anche lui in un'intervista all'ANSA.

Demir è sempre affiancato dal suo fedele assistente Turi (Giovanni Nasta), anche se in questa seconda stagione vedremo rinnovarsi e accogliere nuovi personaggi. Come il nuovo editore Leonardo Piazza (Ninni Bruschetta), la nuova direttrice Vita Stabili (Alice Arcuri), due nuovi giornalisti, Raffaele (Lorenzo Scalzo) e Maryam (Virginia Diop). Al fianco di Viola l'insostituibile Tamara (Chiara Tron). Ad aprire la seconda stagione poi un'indagine che vedrà Francesco coinvolto in prima persona: sua madre, Sonia (Valeria Milillo), tornata a Palermo, rimane vittima di un misterioso incidente che la lascia in pericolo di vita.



