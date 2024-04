A Milano oltre 700 domande per le nuove licenze dei taxi

Sono oltre 700 le domande arrivate al Comune di Milano che ha messo al bando 450 nuove licenze di taxi a titolo oneroso.

Il bando si è chiuso oggi alle 18. Ora verrà verificata l regolarità delle domande e sarà preparato l'elenco dei candidati che saranno ammessi alla prova d'esame.

Tra i requisiti per essere ammessi c'è quello di essere iscritti come conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso le Camere di Commercio delle province che rientrano nel Bacino aeroportuale oltre a quello di non essere titolare di altra licenza per l'esercizio taxi o di noleggio con conducente.

La prova scritta riguarderà il codice della strada, le norme che riguardano le auto pubbliche ma anche la conoscenza dell'inglese e delle località di interesse turistico all'interno del bacino.

Trecento delle licenze a disposizione sono di tipologia ordinaria e prevedono un contributo ciascuna di 96.500 euro.

Altre 150 saranno a contributo agevolato: 50 saranno destinate a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità (contributo di 77.200 euro), 50 saranno vincolate all'impegno a svolgere, per 5 anni dalla data di assegnazione, il servizio negli orari serali, notturni e nei fine settimana (contributo di 67.550) e 50 licenze saranno riservate a chi rispetterà entrambi i criteri (contributo di 57.900 euro).

I proventi del rilascio delle licenze, come previsto dalla normativa di riferimento, confluiranno in un fondo costituito presso il Comune di Milano e saranno successivamente assegnati, in modo proporzionale, ai titolari delle licenze taxi di Milano attive alla data di pubblicazione del bando.



