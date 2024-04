Ramelli: La Russa, Sala prima o poi venga con la fascia

"Mi auguro che prima o poi, prima che finisca il suo mandato, il sindaco Sala venga con la fascia perché noi lo consideriamo come se venisse con la fascia, altrimenti lo considereremmo come uno degli altri e starebbe in fondo. Invece lo abbiamo messo sempre in prima fila in quanto sindaco". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine della cerimonia istituzionale a Milano in ricordo di Sergio Ramelli, giovane del fronte della gioventù ucciso nel 1975 durante gli anni di piombo.

La polemica per la fascia tricolore "succede ogni anno. Ci sono sindaci che la fascia la mettono tantissimo, io la metto pochissimo. Non la metto nemmeno per esempio quando vado alla commemorazione di Brasili o Amoroso", ha replicato il sindaco Sala.

"La uso veramente poco, vengo tutti gli anni in maniera convinta" ha aggiunto il sindaco.



