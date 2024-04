Ramelli: corteo di sera a Milano, 'onore ai camerati caduti'

È appena partito da via Ponzio, vicino a piazzale Gorini a Milano, il corteo in memoria di Sergio Ramelli, il militante del Fronte della gioventù ucciso nel 1975, che vede sfilare sigle neofasciste e di estrema destra come CasaPound, Forza nuova, la Rete dei patrioti e Lealtà e azione.

Fiaccole alla mano, marciando in file da cinque, i presenti - poco meno di un migliaio - stanno camminando verso via Paladini, casa di Ramelli, dove viene ricordato il giovane "camerata scomparso" con il solito rito del 'presente'. In testa al corteo lo striscione nero con scritto 'Onore ai camerati caduti'.





