De Corato, intitolare due vie Milano a Ramelli e Pedenovi

"L'anno prossimo ricorrerà il 50° anniversario della uccisione di Sergio Ramelli. Sia per lui che per Enrico Pedenovi, il Comune deve intitolare due vie cittadine. Ne parlerò con chi di dovere nei prossimi giorni affinché venga fatta una proposta per le due intitolazioni. Nel 2005 intitolai, con la Giunta Albertini, a lui il Parco di via Pinturicchio e in via Lombardia una targa per Pedenovi. Ora tocca a Sala!". Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d'Italia, ex vice sindaco del capoluogo lombardo, Riccardo De Corato a margine delle commemorazioni di Ramelli e Pedenovi.

"Sergio Ramelli è ricordato dai tanti giovani di destra come un simbolo perché fu ammazzato ad appena 18 anni a pochi metri da casa sua, a colpi di chiave inglese, per la sola colpa di aver scritto un tema all'istituto Molinari in cui denunciava i crimini delle Brigate Rosse, che negli anni Settanta avvenivano anche a Milano - ha sottolineato De Corato -. La commemorazione per Sergio è stata ai Giardini di via Pinturicchio a lui dedicati e per Enrico al monumento di via Lombardia 66 a Milano perché il palazzo alle spalle non volle nessuna targa sullo stesso. Era importante che il ricordo istituzionale di questi due uomini fosse rinnovato anche quest'anno".



