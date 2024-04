C'è anche il presidente del Senato Ignazio La Russa in Piazza Duomo per festeggiare lo scudetto dell'Inter. La Russa, noto tifoso nerazzurro, si è affacciato sulla terrazza per salutare e guardare la piazza colorata di nero e blu tra fumogeni e bandiere.

L'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello invece si è trasformato in capo ultras, lanciando diversi cori insieme anche a Javier Zanetti, ex capitano e oggi vicepresidente nerazzurro.



