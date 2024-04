Domenica festa Inter, il prefetto vieta la vendita di alcolici

Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto il divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante, senza vietarne l'ordinario consumo con servizio al tavolo, in occasione di Inter-Torino che si disputerà domenica alle 12 e 30 allo stadio Meazza.

Al termine della partita sono previsti i festeggiamenti della squadra nerazzurra che ha vinto lo scudetto ed è "per assicurare il sereno svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili turbative per l'ordine pubblico" che è stato posto il divieto il quale sarà in vigore dalle 10 alle 18 nella zona di San Siro e dintorni; dalle 15 alle 21 nella zona Corso Sempione e Arco della Pace e dalle 16 alle 3 del 29 aprile nella zona Centro (piazza San Babila, piazza Duomo, piazza Cordusio, largo Cairoli).



