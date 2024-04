In Bicocca i porcellini di terra che monitorano l'inquinamento

Valutare l'inquinamento del suolo osservando il comportamento di alcuni organismi che lo popolano da oltre 300milioni di anni, i 'porcellini di terra': è l'obiettivo dei ricercatori dell'Università di Milano-Bicocca che hanno lanciato la campagna di crowdfunding "Tanti Piccoli Porcellin!" per sviluppare un prototipo strumentale per riconoscere un suolo sano da uno contaminato, coniugando le risposte comportamentali dei piccoli crostacei e l'intelligenza artificiale.

I porcellini di terra per adattarsi ai nuovi ambienti compensando, prima fra tutte, la disidratazione, tendono a stare aggregati, perché questo riduce la superficie di contatto dei singoli animali con l'aria. In condizioni di stress indotto da un suolo contaminato, il gruppo invece si frammenta. Per questo "studiando come reagiscono i porcellini potremo capire se un suolo è inquinato o meno, e a che livello" spiega Lorenzo Federico, responsabile del progetto e dottorando presso il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra.

Lo stato di aggregazione verrà monitorato mediante un dispositivo che combina un detector (microtelecamera a infrarossi) e un'arena in plexiglas, all'interno della quale sarà disposto il suolo da monitorare e dieci porcellini di terra. Basteranno poche ore perché i contaminanti, se presenti, determinino alterazioni comportamentali facilmente quantificabili.

Per sviluppare un primo prototipo sperimentale servono 10.000 euro, che vengono raccolti con la campagna di raccolta fondi attiva su Ideaginger.it. Il progetto è stato selezionato da A2A, che cofinanzierà la campagna di crowdfunding.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA