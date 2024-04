Confcommercio: 'Per il ponte a Milano giro d'affari da 270 milioni'

Per il ponte del 25 aprile e del primo maggio a Milano Confcommercio stima un giro d'affari complessivo di oltre 270 milioni di euro, tra consumi di turisti italiani e stranieri. L'occupazione alberghiera milanese per domani 25 aprile è vicina al 60%, in crescita rispetto al 2023 (53%). Sale al 70% per il 26, 27 e 28. Il canale extra-alberghiero conferma il trend già visto per il Salone: preferenza per le soluzioni last-minute.

"Nonostante un meteo incerto i prossimi giorni confermano Milano tra le mete preferite di chi vuole concedersi qualche giorno di vacanza a cavallo tra il ponte del 25 aprile e il primo maggio - spiega il segretario generale della Confcommercio Milano, Marco Barbieri -. I milanesi che decidono di lasciare la città per questo ponte scelgono Portogallo, crociere nel Mediterraneo, tour della Cappadocia e Istanbul, Marocco, Dubai e Mar Rosso. Tra le mete italiane Roma e Napoli, ma anche Pesaro, capitale della cultura".

Secondo il sentiment della Rete Associativa di Confcommercio Milano in Galleria - Montanapoleone con i negozi sempre aperti, ci si aspetta una presenza residua di turisti del Salone che ha portato buoni risultati commerciali. In Buenos Aires, via Torino e Navigli anche qui con negozi sempre aperti, si prevede una buona affluenza di turisti. In zona Isola, corso Vercelli e Porta Romana è più rilevante il peso della minore presenza di residenti e ci sono chiusure il 25 aprile e l'1 maggio.

All'Isola aspettative di buona presenza di turisti che compenserà i residenti in partenza.



