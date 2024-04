Trenord, 1,5 milioni di biglietti su chip e 1,2 su App al mese

Trenord emette ogni mese 1,5 milioni di biglietti ricaricabili su tessera gratuita 'chip on paper' (Cop) e 1,2 digitali, acquistati sul sito o tramite l'App della società ferroviaria. E' il bilancio del gruppo a un anno dall'avvio del piano di rinnovo del sistema di vendita.

Dallo scorso febbraio Trenord ha introdotto l'abbonamento su smartphone (Phone Pass), una funzionalità già attivata da 18mila utenti.

Trenord spiega che "grazie a un piano di progressivo rinnovo dei sistemi utilizzati, nelle 52 biglietterie Trenord, nelle rivendite autorizzate e presso le 250 apparecchiature self-service, oggi tutti i canali di vendita fisici emettono solo biglietti ricaricabili".

Nelle stazioni sono stati installati oltre mille dispositivi di convalida dei biglietti ricaricabili e attivazione di abbonamenti elettronici e saranno 1.300, non appena i gestori delle infrastrutture termineranno i lavori preliminari per consentire le rimanenti installazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA