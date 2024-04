Sanità, la Lombardia esenta dal ticket inoccupati e famiglie

Regione Lombardia, con una delibera approvata dalla giunta, ha deciso di estendere l'esenzione dal pagamento del ticket per l'assistenza farmaceutica ai residenti inoccupati (i disoccupati già ne beneficiano) che ne fanno richiesta.

Le disposizioni entreranno in vigore il prossimo 15 luglio.

Regione Lombardia, per questa misura, ha reso disponibili 9 milioni di euro.

Per aver diritto all'esenzione bisogna aver avviato la Did (Dichiarazione di immediata disponibilità), indipendentemente dall'esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro.

Il beneficio è esteso ai familiari a carico appartenenti al nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263 euro incrementato a 11.362 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico.



