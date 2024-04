Nomine in Eurizon, Intesa Sanpaolo Vita e controllate

Intesa Sanpaolo ha reso noto le designazioni nei ruoli apicali di Eurizon Capital Sgr e del Gruppo Intesa Sanpaolo Vita.

Le nomine confermano le linee guida indicate lo scorso 28 marzo dal consigliere delegato e ceo Carlo Messina, in occasione dei rinnovi delle cariche della capogruppo: riconoscimento di professionalità, competenze e risorse interne, attraverso la valorizzazione di manager giovani, di maggior esperienza e del talento femminile presente in azienda, anche in ottica di passaggio generazionale, con l'obiettivo di rimanere leader nelle rispettive linee di business.

Saverio Perissinotto è stato nominato presidente di Eurizon Capital Sgr e Maria Luisa Gota amministratore delegato e direttore generale. Alessandro Solina è stato nominato vicedirettore generale, mantenendo il ruolo di responsabile della direzione investimenti.

Riccardo Ranalli è stato nominato presidente di Intesa Sanpaolo Vita e Virginia Borla amministratore delegato e direttore generale. Gianluca La Calce è stato indicato nuovo amministratore delegato e direttore generale di Fideuram Vita.





