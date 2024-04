H.P Lovecraft, torna l'omaggio di Houellebecq ad autore culto

MICHEL HOUELLEBECQ, H.P. LOVECRAFT.

CONTRO IL MONDO, CONTRO LA VITA (LA NAVE DI TESEO, PP. 120, EBOOK 4,99) Tra biografia d'autore e manifesto artistico, Michel Houellebecq racconta uno scrittore di culto del Novecento, H.P.

Lovecraft, e il mito stesso di una letteratura vertiginosa e assoluta. Lo fa in 'H.P. Lovecraft. Contro il mondo, contro la vita', un libro ormai introvabile sul maestro indiscusso dell'horror, precursore della letteratura di fantascienza, che torna in libreria per La nave di Teseo con la prefazione di Marco Missiroli, la postfazione di Stephen King, nella traduzione di Sergio Claudio Perroni.

"Mi sembra di aver scritto questo libro come una specie di primo romanzo; un romanzo con un solo personaggio (lo stesso H.P. Lovecraft) e nel quale tutti i fatti riferiti e i testi citati sono autentici, nondimeno una specie di romanzo" dice Houellebecq. "Leggere quest'opera è maneggiare la sopravvivenza.

Il libro fu pubblicato quando Michel Houellebecq aveva poco più di trent'anni, H.P. Lovecraft era morto da circa mezzo secolo.

Si tratta di decenni fa. Ma è il futuro" spiega Missiroli. "Una sorta di erudita lettera d'amore" afferma Stephen King.

Romanziere, poeta e saggista francese, Houellebecq, autore di libri come Le particelle elementari, Estensione del dominio della lotta, Sottomissione e Serotonina, sarà in Italia il prossimo 6 giugno, ospite della Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, per un doppio appuntamento: alle 19, nel Chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro Paolo Grassi, dove inaugurerà la mostra La carta e il territorio, a cura di Guido Romero e Tristan Paprocki, con le illustrazioni originali di Louis Paillard, tratte dall'omonimo volume di Houellebecq che Paillard ha adattato insieme all'autore francese in un originalissimo graphic novel. Alle 21, sempre al Piccolo Teatro Paolo Grassi, Houellebecq darà vita a una serie di letture sceniche e a seguire dialogherà con Marco Missiroli, insieme all'intervento di Teresa Cremisi e all'introduzione di Giovanni Puglisi. In chiusura il concerto di Ramin Bahrami con un omaggio a Chopin nel 175° anniversario dalla scomparsa.



