Sciopero Trenord, adesione forte in Lombardia secondo sindacati

"Adesione forte in tutta la Lombardia" allo sciopero di Trenord indetto per oggi dai sindacati Orsa e Uil Trasporti. Lo affermano fonti sindacali da cui emerge che "lo sciopero sta andando molto bene".

"Addirittura - viene spiegato - purtroppo stamani hanno soppresso anche 5 treni nella fascia di garanzia per inadempienze aziendali già denunciate".

Dai tabelloni della stazione di Milano Cadorna alle 9 di questa mattina, ora di inizio della protesta, emergeva la cancellazione di 8 corse su 10, una delle quali per Malpensa, sostituita come di consueto da un servizio di autobus diretto all'aeroporto senza fermate intermedie



