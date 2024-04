Fontana, il Salone del Mobile si conferma un evento eccezionale

È stata una "affluenza record" quella al Salone del Mobile 2024 che si chiude con 361mila presenze, in aumento del 17,1% rispetto al 2023: il presidente della Lombardia Attilio Fontana lo ha sottolineato parlando di un "ennesimo grande successo" per quella che è "molto di più di una classica fiera, un evento eccezionale".

Il Salone, insieme "al Fuorisalone, promosso dalla rivista Interni che ha compiuto quest'anno i suoi primi 70 anni", e agli eventi della Design Week, "esalta lo spirito imprenditoriale e il saper far di una città, di una regione e dell'Italia intera - ha aggiunto -. Complimenti agli organizzatori e arrivederci a tutti gli espositori e ai visitatori. La Lombardia è sempre lieta di accogliervi".



