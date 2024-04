Chiude il Fuorisalone con +30% di eventi e +20% di indotto

Un aumento del 30% degli eventi e del 20% dell'indotto: alla chiusura del Fuorisalone, arrivato all'ultimo giorno, è tempo di un bilancio e il bilancio è positivo.

Sono stati 1125 gli eventi nel programma in città, nei giorni in cui in fiera si svolge il Salone del Mobile. I partecipanti hanno seguita il tema Materia Natura, con una attenzione particolare alla sostenibilità, al miglioramento dei processi produttivi, ai nuovi materiali, al riciclo e al riuso. Una attenzione dimostrata anche nelle installazioni che hanno animato la città, da luoghi iconici come il cortile di Palazzo Reale e la Statale di Milano, ad altri meno conosciuti come i magazzini sotto la Stazione Centrale, sede di Dropcity, o il grande garage che si affaccia sulla Darsena, o ancora la Casa dell'Acqua del Parco Trotter trasformata in Bagno Diurno, fino alla Brianza con gli allestimenti di Alcova a Varedo.

" I modelli degli appuntamenti - ha spiegato Paolo Casati, co-founder di StudioLabo - si stanno evolvendo, consolidandosi nella loro necessità di diventare fulcro di incontri, confronti e sviluppo di relazioni di qualità e immaginate per durare nel tempo - la chiave per mantenere le due anime di Milano tra business e sperimentazione avanguardistica, come confermato dalla sempre maggior apertura anche ai temi del lifestyle, della moda e dell'arte".

Cresciute non sono solo le presenze dei visitatori nei vari spazi del Fuorisalone ma anche su internet, con un'audience aumentata del 23%, 630mila utenti unici e 4 milioni di pagine visitate da 'spettatori' di 162 Paesi. Solo su Instagram c'è stata una copertura di più di 4,6 milioni di utenti, più che raddoppiati rispetto all'edizione 2023.

L'appuntamento è per l'anno prossimo: l'edizione 2025 è in programma dal 7 al 13 aprile.



