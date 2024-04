Fiera Milano a Singapore, costruiamo un ponte verso il futuro

L'export delle imprese italiane nei 10 Paesi dell'Asean, Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico, ha registrato nel 2023 un incremento del 5,3% sull'anno precedente, per un valore di 10,5 miliardi di dollari e considerando il quinquennio 2019-2023, le esportazioni tricolori nell'area sono cresciute del 13%.

Sono dati forniti da Fiera Milano, su analisi dell'Osservatorio economico del Ministero degli Affari esteri, alla presentazione della terza edizione di Find Design Fair Asia, che si svolgerà a Singapore, in contemporanea alla loro design week, dal 26 al 28 settembre. "Siamo come i costruttori di un ponte lungo 10.000 km - ha detto Roberto Foresti, vicedirettore di Fiera che organizza la manifestazione in joint venture con dmg events, riferendosi alla Design Week in corso a Milano - . Quella di Singapore è stata una scommessa, perché in quella area ci sono i nuovi mercati, ci sono i consumatori del futuro che hanno grande voglia di bellezza e cultura e di entrare in contatto con la nostra qualità". Con Fiera, che in questi giorni ospita nei padiglioni di Rho Pero il Salone del Mobile, arriveranno a Singapore 350 brand internazionali, il 15% in più rispetto al 2023. "Con la Cina che sta un po' rallentando l'area del Sud Est asiatico è il mercato che cresce più in fretta - ha detto Carl Pres, direttore di Find - soprattutto nel settore arredamento ci sono grandi occasioni per i brand italiani: solo a Singapore sono di prossima costruzione un migliaio di alberghi con decine di migliaia di stanze, ma anche uffici e locali".

In mostra prodotti e soluzioni innovative in grado di ispirare la community di riferimento: architetti, interior designer, contractor, del retail e della progettazione troveranno proposte in merito a decorazioni d'interni, mobili, illuminazione, tessuti, tecnologia del design. "Find testimonia la vocazione internazionale del nostro Gruppo, che ci vede impegnati nella realizzazione di eventi fieristici anche all'estero", ha aggiunto Foresti. Previsti anche una serie di eventi e iniziative collaterali, grazie alla collaborazione con Design Singapore Council, presente oggi con il direttore esecutivo Dawn Lim.,che realizza anche lo spazio Emerge, dedicato ad una cinquantina di talenti emergenti del sud-est asiatico. Oltre Singapore, dell'Asean fanno parte Birmania, Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Tailandia, Vietnam



