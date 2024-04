Armani veste l'Enciclopedia Treccani

Moda e cultura si uniscono in un'inedita collaborazione del custode della cultura italiana Treccani con Giorgio Armani, che ha dato vita a un progetto unico, presentato in anteprima assoluta in occasione della Milano Design Week 2024.

La Grande Enciclopedia Treccani si presenta in una nuova edizione esclusiva, con un inedito abito su misura. Ognuno dei 58 volumi di cui è composta l'opera è rivestito da un motivo a basso rilievo di gusto orientale che si può cogliere a pieno solo ammirando l'Enciclopedia nella sua interezza, custodita tra gli scaffali della libreria color greige e dettagli color champagne creata appositamente per ospitarne i volumi.

L'Enciclopedia è in esposizione presso lo showroom di Armani/Casa e presso il bookshop dell'ADI Museum che, a partire dal Salone del Mobile, è gestito da Treccani, diventando Treccani Lab.

Terzo concept store dell'Istituto aperto al pubblico, dopo Roma e Trieste, Treccani Lab permette di scoprire tutte le anime che compongono e identificano la produzione della Treccani di oggi.





