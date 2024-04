Il granchio blu diventa sostenibile col progetto Blueat

Si chiama Blueat il progetto di pescheria sostenibile realizzato dalla società benefit Mariscadoras srl, di cui sono socie cinque imprenditrici, pensato per 'gestire' la presenza nel Mediterraneo di specie aliene, a partire dal granchio blu, giunte a causa del cambiamento climatico.

Un modo da un lato per limitare l'impatto che ha sull'ambiente e dall'altro trasformandolo in una opportunità economica grazie a una linea di trasformazione alimentare che parte da "micro-filiere", accordi con le cooperative dei pescatori, i gestori dei mercati di pesce, aziende locali di trasformazione e conserviere e distribuzione poi nel settore della ristorazione e del commercio, per valorizzare i prodotti realizzati in Europa rispetto a quelli simili realizzati al di fuori. Polpette, crema, sugo rosso e sugo bianco sono alcuni dei prodotti che si possono trovare nei negozi, a partire da circa 300 punti vendita di Coop Alleanza 3.0 che ha deciso di sostenere il progetto.



