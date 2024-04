Il Certosa district si racconta con una mostra en plein air

Non finirà con la design week ma proseguirà fino a giugno 2024, la mostra diffusa "Living Certosa' dell'artista visivo Robin Lopvet a cura del collettivo Kublaiklan, presentata dal Milano Certosa District, il distretto al centro di un importante progetto di rigenerazione urbana promosso da RealStep.

La mostra è un racconto artistico sull'evoluzione del distretto, sviluppato attraverso una serie inedita di collage fotografici in grande formato, a documentare in chiave ironica e accattivante il processo di riqualificazione in corso e la comunità coinvolta.

Artigiani, operai, ristoratori, e tanti altri ancora che Lopvet ha incontrato e fotografato catturando momenti della vita quotidiana di chi vive e lavora nel distretto. Ne sono nate una serie di immagini fotografiche esposte come installazioni open-air nel Milano Certosa District, tra piazza Cacciatori delle Alpi e via Varesina.



