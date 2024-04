A Cristina Bombassei il premio Perugino

Cristina Bombassei, consigliere e chief Csr officer del gruppo Brembo laudator ha ricevuto il premio Perugino: artista ed imprenditore giunto alla sua settima edizione.

Il riconoscimento viene assegnato a personalità, nazionali e internazionali, che, richiamando la figura di Pietro Vannucci, detto il Perugino, abbiano manifestato particolari doti di creatività e capacità realizzatrici, dando un contributo alla esaltazione dei più alti valori, economici e sociali, del Paese.

Cristina Bombassei "promuove e stimola il coinvolgimento del gruppo in materia di corporate social responsibility, dandone una caratterizzazione di grande valenza e portata, con ricadute positive concrete sulle comunità delle aree in cui l'azienda opera nel mondo. Da presidente dell'associazione italiana delle aziende familiari (Aidaf) sta contribuendo alla diffusione e affermazione dello stile etico di fare impresa, per la crescita sostenibile del business e per la maturazione delle future generazioni. Va a suo riconosciuto merito uno spirito positivo e propositivo, che sono la cifra della sua dedizione professionale e civile".



