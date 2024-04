Furlani, i campioni del Milan mostreranno il loro valore a Roma

"Possiamo giocare meglio, abbiamo dei grandi campioni, spero e sono sicuro che Rafa, Theo, ma anche Olivier, Ruben, Christian e tutti gli altri nostri campioni faranno vedere di che pasta sono fatti. Laeo è un giocatore straordinario e quando vuole non lo ferma nessuno, secondo me. È un bravissimo ragazzo, sempre sorridente ed è bello stare con lui e averlo nel gruppo". Così l'ad del Milan, Giorgio Furlani, parlando del ritorno dei quarti di Europa League con la Roma in un'intervista esclusiva condotta da Pierluigi Pardo a 'Supertele - leggero come un Pallone', su Dazn.

Quanto al peso dell'esito della sfida sul futuro di Stefano Pioli, secondo Furlani "è ingiusto e non ha senso giudicare un allenatore o un giocatore sulla base di una partita, si guarda la stagione intera, non è una partita che decide. E' da inizio stagione che a ogni partita che non vinciamo emergono critiche al mister e dubbi sul suo futuro. Quest'anno ha fatto bene e adesso siamo focalizzati sul finire bene la stagione, è una persona assolutamente squisita con cui si riesce a lavorare benissimo; quindi, posso solo dire di essere fortunato di averlo con noi". Ad una domanda sull'inchiesta in corso sul passaggio della società rossonera da Elliot a Redbird, Furlani sottolinea: "C'è questa idea che RedBird non sia proprietario del Milan ed è un'idea sbagliata. RedBird è chiaramente proprietario del Milan che l'ha acquistato nell'agosto 2022, i fatti sono molto semplici. Le autorità hanno il diritto di fare tutte le indagini che vogliono, noi siamo assolutamente cooperativi e non abbiamo niente da nascondere, nessuna paura. Si tratta solo di aiutarli a completare il loro lavoro".



