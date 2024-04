Un uomo di 60 anni è stato investito questa mattina a Milano. Le sue condizioni sono gravi.

È accaduto alle 10.30 in viale Monza all'altezza del 267. L'uomo è stato sbalzato per una decina di metri e il conducente del veicolo si è fermato a prestare soccorso.

Il ferito, con un esteso trauma cranico, è stato trasportato intubato, in codice rosso, all'ospedale di Niguarda a Milano.





