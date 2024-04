Nelle mense di Milano ritorna il pane dopo stop per vetro

Nelle mense scolastiche del Comune di Milano gestite da Milano Ristorazione torna il pane, dopo la sospensione a causa di frammenti di vetro che erano stati trovati. Ora la società ha deciso di rivolgersi ad un nuovo fornitore.

"Informiamo tutte le famiglie che, in seguito alla conclusione della procedura aperta per la fornitura di pane e prodotti derivati, a partire dal 5 aprile riprenderà la somministrazione del pane fresco per tutte le utenze scolastiche e non scolastiche, acquistato da nuovo fornitore - spiega Milano Ristorazione sul suo sito -. Il pane bianco previsto sarà sempre biologico, così come il pane integrale, che sarà somministrato il mercoledì, e il pane multicereali, distribuito il venerdì. Da lunedì 8 aprile, torneranno disponibili anche le focacce per le merende".

In queste settimane il pane era stato sostituito con dei grissini.



