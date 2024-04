Aperte le iscrizioni per Ruote nella Storia Aci Como

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla 4ª edizione della manifestazione Ruote nella Storia Aci Como 2024, raduno culturale sportivo automobilistico dedicato alle auto storiche, organizzato dall'Aci Como e in programma domenica 5 maggio 2024. Una manifestazione dedicata all'eleganza delle vetture partecipanti, che seguiranno un percorso completamente rinnovato, ricco di storia e fascino, tra Lago di Como e le valli del Triangolo Lariano.

Quest'anno l'evento avrà il suo cuore pulsante nel centro della città di Como, in piazza Cavour, dove si svolgeranno partenza, arrivo e premiazioni. Le vetture partecipanti al raduno faranno un percorso con sosta a Magreglio, presso il Museo del ciclismo Madonna del Ghisallo e a seguire per il pranzo a Villa Ex Magni Rizzoli a Canzo. All'evento possono partecipare tutti i possessori di vetture storiche immatricolate fino al 31/12/1990 autorizzate alla circolazione su strada aperta al traffico; sono inoltre ammesse in coda vetture moderne (immatricolate dopo il 1990). Le iscrizioni si chiuderanno il 1° maggio 2024. Per maggiori info scrivere a ufficiosportivo@acicomo.it oppure consultare il sito www.lagodicomostorico.it



