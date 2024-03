Oltre 250 persone a pranzo di Pasqua dell'Opera Cardinal Ferrari

Oltre 250 persone hanno partecipato al pranzo di Pasqua all'Opera Cardinal Ferrari di Milano con la partecipazione come da tradizione dell'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

"Sono contento di essere qui a rendere onore a Opera Cardinal Ferrari, che tutti i giorni e non solo nei giorni di festa offre un sorriso oltre che tanti servizi. Sono ammirato dall'impegno di tutti i volontari e un pensiero per i Carissimi che ogni giorno condividono un momento di speranza. Proprio oggi nel giorno di Pasqua il momento in cui Gesù ci racconta che non si muore con la vita terrena", ha detto l'arcivescovo.

La onlus è da anni un punto di riferimento per l'accoglienza dei tanti senza dimora presenti su Milano e delle tante persone in grave difficoltà economica, come testimoniano i numeri in crescita che ha registrato l'Opera nel 2023 rispetto all'anno precedente: 55.490 ingressi al centro diurno (+13.334 rispetto al 2022), 56.821 ingressi alla mensa (+ 13.651 rispetto al 2022) e oltre 2315 pacchi viveri distribuiti (circa 300 in più rispetto al 2022), per un totale di 680 persone assistite e primi ingressi pari a 388 persone.

Hanno partecipato al pranzo di pasqua anche Marco Granelli, assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, e Stefano Bolognini, segretario particolare del Ministro dell'Istruzione e del Merito.



