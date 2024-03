Rubano profumi in azienda, due dipendenti arrestati in Brianza

Due dipendenti di un'azienda di profumi di Cavenago di Brianza (Monza) sono stati arrestati dai carabinieri per aver rubato decine di confezioni di profumo, per un valore totale di 18 mila euro circa.

I due, entrambi egiziani di 24 anni, incensurati e regolari sul territorio nazionale, sono stati incastrati a seguito di una breve indagine, partita dal titolare dell'azienda che distribuisce profumi per conto di noti marchi presenti sul mercato internazionale. L'uomo ha spiegato ai militari che, durante l'orario di lavoro, qualcuno era solito portare via merce dal capannone aziendale. I carabinieri hanno così individuato i due presunti responsabili e li hanno bloccati mentre, terminato il turno di lavoro, si stavano allontanando con due grossi zaini in spalla. Dentro c'erano 62 confezioni di profumi ancora sigillate, per un valore di mercato di circa 6mila euro. Nelle loro abitazioni i militari hanno scoperto decine di altre confezioni.

L'intera refurtiva è stata riconosciuta dai titolari della ditta e restituita. I due operai sono stati arrestati per furto aggravato e denunciati per ricettazione. Il Tribunale di Monza ha convalidato l'arresto e disposto per entrambi la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



