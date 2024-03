I Depeche Mode infiammano il Mediolanum Forum

Il primo atto milanese della "celebrazione" targata Depeche Mode si è concluso ieri notte dopo oltre due ore di concerto.

Dave Gahan e Martin L. Gore hanno infiammato il pubblico del Mediolanum Forum ad Assago per la prima delle due date lombarde del Memento Mori tour 2024, seconda tappa italiana dopo l'esibizione del 23 marzo scorso al Pala Alpitour di Torino.

Il concerto si è aperto con "My Cosmos Is Mine" uno dei brani dell'ultimo album, eseguita dal vivo in una versione particolarmente potente e coinvolgente, seguito da un altro pezzo di Memento Mori: "Wagging Tongue". Le nuove canzoni hanno poi lasciato spazio al vasto repertorio dei Depeche Mode: un viaggio nella loro storia iniziato subito con "Walking in My Shoes" dall'album "Songs of Faith and Devotion" del 1993 e poi da "It's No Good", ballata quasi dance da "Exciter" album del 2001.

Dave e Martin sono apparsi in piena forma sia fisica che vocale: lo hanno confermato i balletti sensuali di Dave e la voce nitida di Martin quando ha intonato "Strangelove" uno dei singoli dell'album "Music for the Masses". Nel corso del concerto Dave ha trovato il tempo insieme al pubblico di intonare happy birthday a 'Gaetano' uno dei fan in prima linea sotto il palco.

L'esibizione è stata un crescendo tra hit storiche come "Black Celebration", "Everything counts", "Just Can't Get Enough", "Never Let Me Down Again" e "I Feel You", brani del nuovo album e canzoni che hanno consacrato alla storia i Depeche Mode come "Enjoy the Silence". L'esibizione si è conclusa con una dirompete Personal Jesus: pubblico in piedi e con le mani alzate pronto a urlare a ripetizione il ritornello "Reach out, touch faith" dimostrando la "fede" per la band. Appuntamento a domani per il secondo concerto milanese.



