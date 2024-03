Sala, servizio mense deve migliorare ma famiglie stiano attente

Ieri a Milano è stata ancora una giornata di polemiche per le mense scolastiche, con un chiodo trovato nel piatto di un bambino che poi si é rivelato uno scherzo come ha spiegato il Comune.

"Bisogna evitare delle strumentalizzazioni, questa volta ha ragione la vicesindaca Anna Scavuzzo - ha commentato Giuseppe Sala -. Strumentalizzazioni non ci devono essere certamente da parte delle opposizioni, che speculano su questo, ma invito anche le famiglie a porre attenzione, e i ragazzi, che obiettivamente non possono fare scherzi di questo genere". "Da qui a dire che a Milano Ristorazione va tutto bene no - ha concluso il sindaco a margine del convegno dedicato agli scioperi del 1944 a Palazzo Marino, sede del Comune -, ho già detto che bisogna migliorare il servizio. Ma è ridicolo anche immaginare, senza avere capito i motivi, di togliere a Milano Ristorazione il servizio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA