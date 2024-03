Un'altra giornata di maltempo oggi in Valtellina e Valchiavenna con freddo decisamente intenso e fitte nevicate in quota, oltre la soglia di 1200 metri. E le abbondanti precipitazioni nevose delle ultime 24 ore fanno innalzare il rischio di caduta valanghe per la neve non assestata sull'intero arco alpino lombardo.

Nelle prossime ore è atteso un nuovo bollettino sui rischi del Centro regionale nivometeorologico di Arpa Lombardia con sede a Bormio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA