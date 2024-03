Da Assolombarda uova pasquali a sostegno dei fragili

In occasione della Pasqua, l'advisory board Assolombarda per il sociale, presieduto da Gabriella Magnoni Dompé, ha voluto promuovere, anche quest'anno, una doppia iniziativa di solidarietà per regalare un sorriso ai giovani e alle famiglie nei contesti dove il disagio è maggiore.

Si tratta del progetto 'Un doppio sorriso per una Pasqua solidale', volto a sostenere concretamente l'opera di quegli enti che, sul territorio di Assolombarda, si occupano attivamente del recupero dei giovani, dell'assistenza alle famiglie bisognose e dell'impiego di giovani ragazze e ragazzi autistici o con problemi di apprendimento.

L'advisory board Assolombarda per il sociale ha acquistato direttamente da alcune realtà solidali mille uova di Pasqua con l'obiettivo di supportare il grande lavoro degli enti che sul territorio costituiscono un faro nel supporto alla comunità.

La doppia valenza dell'iniziativa si compie nella scelta di destinare le uova di cioccolato a dodici tra parrocchie e realtà del territorio che si prendono cura di tante famiglie e giovani che vivono particolari situazioni di disagio.

"Il doppio valore sociale di questa iniziativa risiede proprio nella circolarità del dono e della solidarietà", afferma Gabriella Magnoni Dompé, presidente dell'advisory board Assolombarda per il sociale. "Mentre sosteniamo le organizzazioni locali - aggiunge - impegnate nel restituire un sorriso ai bambini coinvolti in grandi prove, dall'altro, offriamo un gesto di solidarietà a coloro che trovano difficile vivere la Pasqua come un momento di gioia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA