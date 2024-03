Un grosso albero è caduto ieri sera a Monza, a causa del maltempo, tra via Colombo e via Spalto Piodo. Il fusto si è rovesciato sul marciapiede e i rami hanno invaso la carreggiata, danneggiando un'auto parcheggiata.

Nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per rimuovere l'albero.



