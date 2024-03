Sacbo supera per la prima volta i 200 milioni di ricavi

Sacbo ha chiuso il 2023 con un valore della produzione che per la prima volta ha superato i 200 milioni di euro, attestandosi a quota 217 milioni, in crescita del 24,3% sul 2022, un risultato operativo di 27,5 milioni e un utile netto di 14,8 milioni. Per quanto riguarda la capogruppo, si legge in una nota, l'utile è stato di 11,4 milioni, il 50% dei quali sarà destinato a dividendo e la restante parte a riserva.

L'esercizio 2023 ha rappresentato l'anno del definitivo superamento della crisi pandemica e del consolidamento del posizionamento competitivo dell'aeroporto di Bergamo a livello nazionale ed europeo, confermandosi stabilmente al terzo posto dopo Fiumicino e Malpensa in Italia e al 35esimo posto in Europa.

I risultati economici, si legge nella nota, hanno permesso di assorbire gli impatti negativi causati dalla serie di eventi verificatisi tra il 2020 ed il 2023, tra cui il Covid e la guerra in Ucraina. A sostenere la ripresa si sono aggiunte 4 nuove compagnie aeree (FlyDubai, Georgian Airways, Norwegian Air Shuttle e CaboVerde Airlines), che hanno consentito di portare a 25 il numero complessivo di compagnie aeree di linea operative sullo scalo e di incrementare a 154 il numero di destinazioni raggiunte in 42 Paesi.

"Ancora una volta - ha commentato il presidente Giovanni Sanga - il Gruppo Sacbo ha evidenziato la propria capacità di adattamento alle mutevoli esigenze del mercato, ottimizzando ed efficientando le attività operative e compiendo un ulteriore sforzo di programmazione di medio lungo periodo", grazie all'approvazione del piano di sviluppo Aeroportuale 2030 a dicembre 2023 e alla definizione di un nuovo Piano Industriale, programmazione che "consentirà di continuare a perseguire sulla strada della sostenibilità del complesso di attività che si svolgono nell'ambito aeroportuale e quelle strettamente connesse in chiave logistica e di multimodalità".



