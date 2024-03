Italia-Svizzera, Aula Lombardia approva mozione sui frontalieri

Ulteriori chiarimenti sul nuovo accordo tra Italia e Confederazione elvetica e convocazione del Tavolo interministeriale al ministero del lavoro e delle politiche sociali. Questi gli impegni al centro della nuova richiesta per il riconoscimento dei "Comuni di confine" e del "lavoratore frontaliere" contenuti in una mozione, prima firmataria la Consigliera Silvana Snider (Lega) e poi condivisa dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia, approvata oggi all'unanimità dal Consiglio regionale della Lombardia.

Il documento, pur nella consapevolezza che il tema riguarda Accordi bilaterali per cui è necessario dialogare con le autorità svizzere, impegna il presidente della giunta Attilio Fontana e l'assessore delegato a interagire con il governo italiano affinché si faccia parte attiva con la Confederazione elvetica "per chiarire le discrasie interpretative tra le Autorità fiscali di Italia e Svizzera", circa la corretta definizione dei "Comuni di confine" e della platea di soggetti che avranno diritto a le disposizioni del "regime transitorio".

"Il tema - dichiara Snider - è molto sentito sui territori di confine, in particolare dai cittadini che lavorano da sempre quali frontalieri in Svizzera ma si vedono oggi non considerati tali per una interpretazione diversa tra Stati. Nello specifico, attraverso questa mozione, chiediamo di salvaguardare il corretto status di lavoratore frontaliere e la corretta definizione dei Comuni di frontiera".



