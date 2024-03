Curva Sud Milano e associazioni donano uova di Pasqua ai bimbi

L'associazione Ali di Leonardo, insieme all'associazione Sedicimedia e alla Curva Sud del Milan doneranno uova di pasqua ai bambini nel quartiere di Ponte Lambro. Ali di Leonardo, tra l'altro, non ha più una sede operativa a Ponte Lambro ma continua comunque gratuitamente ad aiutare fragili e persone che non hanno sostegni sanitari.

"Il nostro cuore è rimasto tra la gente di Ponte Lambro, dove abbiamo incontrato l'umanità tra gli abitanti delle case popolari. Dignità e gentilezza dentro la fatica e il disagio che molti vivono ogni giorno della loro vita. Ali di Leonardo ha sempre portato a queste persone sostegno e aiuto, per questo ha deciso di tornare nel quartiere per donare le uova di Pasqua ai bambini, grazie all'associazione Sedicimedia e ai ragazzi della Curva del Milan" ha commentato Gabriella Scrimieri, presidente dell'associazione Ali Di Leonardo.

Le uova saranno donate davanti alla Farmacia Manca, via Giacinto Menotti Serrati 12, a Milano. "Il dottor Marco Manca, e sua moglie, la dottoressa Marilena Tenconi, da sempre aiutano famiglie del quartiere, conoscono la storia di Ponte Lambro e sono stati sempre nostri alleati nell'aiutare il prossimo - ha aggiunto - hanno sempre compreso l'importanza di fare rete avendo come obiettivo il sostegno delle famiglie in difficoltà".





