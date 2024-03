Appartamento in fiamme, all'interno trovati droga e soldi

Una volta dimessi dal Policlinico San Matteo di Pavia, dove erano stati ricoverati perchè intossicati dall'incendio del loro appartamento a Belgioioso (Pavia), sono stati accompagnati entrambi in carcere. Singolare destino per una giovane coppia, 28 anni lui e 26 lei, accusata di aver organizzato delle serre a domicilio per la coltivazione di sostanze stupefacenti.

Mentre i due, soccorsi dagli operatori del 118, finivano in ospedale, i vigili del fuoco e i carabinieri durante il sopralluogo nell'abitazione andata in fiamme hanno ritrovato 2 chili di hashish, 1,6 kg. di marijuana, 20 piante di cannabis mature dell'altezza di circa un metro, oltre a 11mila euro in contanti. Altre banconote sono state incenerite dal fuoco.

Diverse stanze erano state adibite alla coltivazione della marijuana e alla produzione di hashish e olii. Serre, lampade alogene, impianti di aereazione, barili di precursori chimici, fertilizzanti, presse e droga già impacchettata e pronta alla vendita erano sparsi per la casa, scampati alle fiamme. È stato tutto sequestrato dai carabinieri.



