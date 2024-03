Albertini: 'Entro 72 ore deciderò se candidarmi alle europee'

"Ho concluso l'incontro con una riserva di 48-72 ore per decidere sulla mia candidatura alle europee". Così all'ANSA l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini che oggi ha pranzato con il segretario di Forza Italia Antonio Tajani e Letizia Moratti per discutere di una sua possibile candidature alle europee tra le fila azzurre. Una riunione a Milano arrivato subito dopo l'evento con cui Moratti ha annunciato la sua candidatura.

"Ho già avuto qualche consultazione con amici e collaboratori ma, alla fine, deciderò dopo una mia riflessione personale" ha aggiunto Albertini, sottolineando che con Tajani e Moratti "ho avuto un incontro assolutamente garbatissimo e gentilissimo. Non posso che esprimere la mia gratitudine: sono lusingato e onorato".



