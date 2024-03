Treno pendolari urta carrello della manutenzione, nessun ferito

Un treno passeggeri partito da Bergamo e diretto a Milano ha urtato questa mattina un carrello della manutenzione ferroviaria che era rimasto sui binari: nell'impatto, avvenuto poco dopo le 5 nei pressi della stazione di Treviglio Ovest (Bergamo), nessuno è comunque rimasto ferito, ma la paura è stata tanta. A bordo del treno viaggiavano circa 90 persone, che sono state fatte evacuare con l'intervento dei vigili del fuoco, della polizia ferroviaria e dei carabinieri. Sul posto anche diversi mezzi del 118, ma nessuno dei passeggeri è stato trasferito in ospedale.

Sono stati assistiti dalla Protezione civile. I passeggeri hanno raggiunto a piedi la stazione e sono stati messi a disposizione dei bus sostitutivi per raggiungere le varie destinazioni. Sono in corso le indagini per fare luce su quanto accaduto. Venti corse sono state soppresse; dieci sono state limitate.

Dalle 9 è parzialmente ripreso, su un solo binario, il servizio ferroviario fra Bergamo e Treviglio.



