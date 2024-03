Sospetto caso di Dengue nel Varesotto, maxi disinfestazione

Sospetto caso di Dengue per un residente del rione Sant'Edoardo a Busto Arsizio (Varese). Il Comune ha immediatamente avviato una disinfestazione contro le zanzare nella zona attorno a via Ippolito Nievo. I trattamenti saranno eseguiti a partire da questa sera, venerdì 22 marzo, tra le 22 e mezzanotte/l'una, e per tre giorni consecutivi, fino a domenica 24 marzo inclusa.

L'amministrazione raccomanda di non raccogliere e mangiare frutta e verdura dell'orto per i 30 giorni successivi all'intervento. L'allerta è nata da una segnalazione da parte dell'ATS Insubria riguardante un caso di sospetta positività da Dengue per un residente in Via Ippolito Nievo. In funzione di ciò, il Comune di Busto Arsizio si è attivato per avviare gli interventi mirati a proteggere la salute pubblica e prevenire la diffusione di malattie trasmesse da insetti vettori, come la zanzara del genere Aedes, responsabile di malattie come Zika, Chikungunya e Dengue.

In particolare saranno eseguiti trattamenti di disinfestazione adulticida e larvicida secondo le modalità prescritte da ATS a partire da oggi per tre giorni consecutivi, sino a domenica 24 marzo. L'ordinanza prescrive, inoltre, a tutti i residenti, Amministratori Condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive presenti nell'area sopraindicata di: usare repellenti e indossando pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all'aperto, soprattutto all'alba e al tramonto, usare delle zanzariere alle finestre; svuotare di frequente i vasi di fiori o altri contenitori (per esempio i secchi) con acqua stagnante, cambiare spesso l'acqua nelle ciotole per gli animali, tenere le piscinette per i bambini in posizione verticale quando non sono usate.



