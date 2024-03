Chiuse per sciopero le linee M1, M2 ed M3 a Milano

Disagi a Milano per lo sciopero dei trasporti indetto dai Cobas. Dalle 18, infatti, sono di nuovo chiuse le linee della metropolitana M1, M2 ed M3. La M5 fa servizio solo tra le fermate di Bignami e Zara. Aperta la M4.

Servizio ridotto per i mezzi di trasporto in superficie.

Lo sciopero è stato indetto, tra l'altro, "contro la liberalizzazione, privatizzazione e le gare d'appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm e per la reinternalizzazione dei servizi di Tpl in appalto e/o subappalto", "per la tutela della sicurezza dei lavoratori" e "per l'aumento di 150 euro netti per tutti i lavoratori".





