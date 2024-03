Women in Finance, Cattolica di Milano investe sulle studentesse

Borse di studio per un totale di 35mila euro, alcune delle quali a copertura totale delle tasse, sia per studentesse iscritte sia per quelle che si immatricoleranno. Premi per stage, finalizzati alla stesura della tesi di laurea, e sostegni economici o logistici per studentesse fuori sede. Sono alcune delle attività offerte da 'Women in Finance, il programma ideato dalla facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per valorizzare il talento e la leadership femminile delle studentesse con l'obiettivo di una maggiore inclusione nel mondo professionale.

Previste anche attività di job shadowing, per seguire nel 'day by day' professionisti di grandi aziende, corsi di formazione manageriale per lo sviluppo della leadership femminile e per la parità di genere, project work, percorsi di mentoring, eventi di networking, spiega una nota della Cattolica.

"L'iniziativa si svolge per tutta la durata dell'anno accademico", ha spiegato la preside di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative Elena Beccalli, durante la presentazione nella Cripta Aula Magna dell'Università Cattolica, introdotta dai saluti istituzionali del pro-rettore e delegato per le Pari opportunità dell'Ateneo Raffaella Iafrate, secondo la quale la condizione per l'apporto del talento femminile in tutti contesti economico-sociali è "insistere sull'unicità e sul valore dell'essere donne".



