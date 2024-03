Valditara: 'La scuola di Pioltello ha risultati formativi sotto media'

L'istituto Iqbal Masih di Pioltello (Milano), scuola che rimane chiusa l'ultimo giorno di Ramadan, ha "dei risultati formativi che sono enormemente inferiori rispetto a quelli della media lombarda". Lo ha affermato Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, a margine dell'apertura di Fiera Didacta a Firenze.

"Nonostante gli sforzi notevoli dei professori e del preside - ha detto -, il livello di competenze in italiano, di competenze con risultati deboli L1 e L2, nella scuola di Pioltello è, al termine della scuola media, il 50,5%, mentre invece la media lombarda è 33,3%. Il livello di competenze deboli in matematica è il 45%, contro un 35,4% della media lombarda. Invece le competenze di alto profilo sono il 49,6% in italiano e 66,7% la media lombarda, il 54% in matematica e il 64% invece la media lombarda".

Per Valditara "è su questo che noi dobbiamo lavorare, cioè dobbiamo far sì che scuole così complesse abbiano la possibilità di garantire un futuro di eccellenza a tutti i giovani, che siano immigrati o che siano italiani, ma a tutti i giovani, perché purtroppo in scuole di questo tipo molti ragazzi perdono circa un anno rispetto ai loro coetanei che studiano in altre scuole". "E' su questo che vorrei che l'opinione pubblica si concentrasse. Dobbiamo aiutare queste scuole, che possiamo considerare di frontiera, a recuperare i risultati formativi proprio per non pregiudicare quei tanti giovani, che siano italiani o che siano stranieri".



