Schiaffi, pugni e rapine in centro a Monza, 3 ragazzi in carcere

Tre minorenni e un 18enne sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Monza con l'accusa di aver aggredito, picchiato e rapinato due ragazzi e un 38enne in centro a Monza.

Le prime vittime sono state due fratelli di 14 e 17 anni che sabato scorso stavano tornando a casa attorno alle 22 quando sono stati accerchiati e derubati di un giubbotto, uno smartphone e un paio di cuffie. Il maggiore, nel tentativo di difendere il fratello, è stato colpito al volto con schiaffi e pugni. Gli agenti hanno rintracciato uno degli aggressori e lo hanno portato in Questura. Contemporaneamente un altro equipaggio ha fermato tre ragazzi - un italiano, un marocchino e un romeno -, con l'accusa di aver rapinato poco prima il 38enne del denaro che aveva nel portafogli sotto la minaccia di un cavatappi. Addosso a uno dei tre gli agenti hanno trovato gli oggetti rapinati al 14enne qualche ora prima.

Il 18enne è stato portato in carcere a Monza, i tre minorenni al Beccaria di Milano.



