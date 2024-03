Bertolaso, gettonisti un problema che ci lasciamo alle spalle

"Con fatica stiamo andando avanti.

I gettonisti sono un problema che ci stiamo lasciando alle spalle. È ovvio che anche lì dobbiamo convincere tutti i medici a tornare negli ospedali che hanno lasciato". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso a margine dell'evento 'La ricerca clinica come risorsa per il Paese' organizzato da Fiaso e Farmindustria all'Istituto dei Tumori di Milano.

"Noi vogliamo farli tornare offrendogli tutta una serie di incentivi non solo economici ma anche di prospettiva, di visione e di progetto che forse sono mancati nel passato" ha aggiunto Bertolaso.

Per gli infermieri, invece, "è più complicato - ha spiegato - lì cerchiamo nuove strade e nuovi percorsi e il coinvolgimento anche di personale magari che possa venire da altri Paesi, con preparazione, competenza e passione simili a quella dei nostri infermieri".

Bertolaso ha anche parlato delle rimodulazioni ai tagli per i caregiver in attuazione del piano nazionale per le non autosufficienze: "Sono stati approvati i nuovi finanziamenti.

Sapete che c'erano stati dei tagli non voluti dalla Regione e abbiamo trovato, grazie all'impegno soprattutto dell'assessore Lucchini, le modalità per ristabilire quelli che erano i contributi che venivano erogati. Adesso - ha concluso - dovremo lavorare perché negli anni prossimi questa assistenza economica sia garantita".



