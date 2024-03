A Brescia torna Cosmodonna, la fiera dell'universo femminile

Un evento esperienziale interamente declinato al femminile. Dal 19 al 22 aprile a Brixia Forum di Brescia torna Cosmodonna, la fiera dedicata alle donne che avrà sei aree tematiche: Beauty & Wellness, Fashion & Jewels, Impresa Donna, Home & Garden, Sport & Leisure oltre all'area Taste Experience.

Si parlerà di cosmesi, di moda, e di formazione lavorativa, con eventi e convegni a cui prenderanno parte oltre 40 relatori tra cui la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone, la psicoterapeuta Maria Rita Parsi, la dottoressa Monica Calcagni specialista in Ostetricia e Ginecologia, l'esperta in Face yoga Eliana Pugliese e il dottore chiropratico Joseph Luraschi.

La kermesse è stata presentata questa mattina al Pirellone alla presenza anche dall'assessore della Regione Lombardia all'Istruzione e Formazione Simona Tironi: "Credo fermamente nell'importanza di eventi che hanno l'obiettivo di sottolineare il valore della donna sia nel mondo della formazione che nel mondo del lavoro come fa da anni la manifestazione Cosmodonna - sottolinea Tironi - mettendo al centro l'universo femminile. È con piacere che condivido le politiche attive al lavoro create dal mio assessorato a sostegno delle donne per l'inserimento è il reinserimento nel mondo del lavoro, rendendo partecipi e informati anche tutti gli studenti dei nostri centri di formazione professionali che sono una linfa vitale per questo settore".

Cosmodonna "è un evento suddiviso in sei aree tematiche interamente dedicato alle donne - spiega Mara Franceschini, project manager di Cosmodonna - dal fashion al beauty alla salute oltre alle aree esperienziali e all'arena che vede coinvolti oltre 40 relatori in 4 giorni. La soddisfazione più grande è essere riusciti a creare un contenitore che possa diventare, grazie anche a tutte le aree esperienziali e agli eventi, un booster per la consapevolezza femminile".



