Milano ricorda la poetessa Merini con una parata poetica

Nel giorno del suo compleanno, il 21 marzo, primo giorno di primavera e Giornata Mondiale della Poesia, Milano ricorda Alda Merini con una performance poetica, una parata dal ponte che porta il suo nome alla casa-museo a lei intitolata.

Una tappa della Merini week voluta dalla compagnia Cetec, al cui centro - dichiara la direttrice artistica Donatella Massimilla - c'è "la Passione delle Donne per il loro essere vere attraverso la testimonianza artistica, che siano detenute o poetesse con disagio psichiatrico, attrici note o poete o semplicemente donne che ispirano con le loro storie di vita diari, performance, concerti, spettacoli".

Stasera e domani in scena, al Teatro Studio Melato, 'Alda.

Parole al vento', con la regia e la drammaturgia di Donatella Massimilla, una produzione Cetec Dentro/Fuori San Vittore, in collaborazione con la Fondazione Fo Rame e la Fondazione Barba Varley, il patrocinio del Comune di Milano e della Fondazione Cariplo. In scena la stessa Massimilla in veste di narratrice, insieme a Gilberta Crispino, Mariangela Ginetti e Yousi Cuba.

"Lo spettacolo - spiega la regista - è una drammaturgia teatrale e musicale che punta alla leggerezza e alla poesia, all'amicizia e alla sorellanza. Gli oggetti emblematici di Alda Merini, dalla sua macchina da scrivere al famoso Muro degli Angeli, volano, si animano, prendono vita all'interno di una cornice scenografica che rende omaggio alla Casa Museo della Poetessa".



