Corteo di motociclisti all'Idroscalo contro blocco Euro Zero

E' in corso in via Corelli nei pressi dell'Idroscalo un corteo di motociclisti contro il divieto alla circolazione delle due ruote euro zero che scatterà dal prossimo ottobre a Milano. Sul tema è stata lanciata una petizione che ha già raccolto in rete oltre 16mila adesioni sulle 25mila previste.

"Le moto euro 0 non potranno girare più nelle città dall'ottobre 2024 - si legge nel documento - non pensando minimamente che sono più le automobili che inquinano essendo sempre ingorgate, mentre le moto essendo più agili e veloci inquinano meno della metà di un auto, la maggior parte delle volte occupate da una sola persona, occupando spazio e riducendo la velocità dei movimenti nelle città".



