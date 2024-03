Rapine violente a Brescia, tra gli arrestati anche un modello

Sono stati arrestati tre rapinatori ritenuti responsabili di due rapine violente e a mano armata avvenute a Brescia in un compro oro di via Orzinuovi a inizio gennaio e all'interno di una gioielleria sotto i portici in pieno centro di due settimane fa.

Il leader della banda criminale è un fotomodello di 22 anni di origini senegalesi, che ha sfilato sulle passerelle milanesi per i più grandi marchi di moda. Stando a quanto emerso dalle indagini, la banda, composta da giovanissimi, commetteva le rapine per poter fare poi una vita di lusso tra potenti auto e cene nei migliori ristoranti.

"Sono particolarmente felice del risultato di questa operazione di Polizia e carabinieri avvenuto in tempi rapidi.

Erano fatti che hanno preoccupato molto la comunità bresciana.

Lo Stato ha risposto", ha detto il prefetto di Brescia, Maria Rosaria Laganà, introducendo la conferenza stampa sugli arresti.

"Abbiamo dato una risposta concreta - ha aggiunto -, al di là delle rassicurazioni, a chi opera nel centro di Brescia. Dopo la rapina in gioielleria si era diffusa la paura".



